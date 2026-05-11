Laborer nakuhaan og P4M nga shabu

Kapin sa P4 milyones nga balor sa illegal nga drogas ang nasakmit gikan sa usa ka 26 anyos nga laborer nga high value target atol sa gilusad nga buy-bust sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA)-Bohol, uban sa Tagbilaran City Police Station ug Bohol Maritime Police pasado alas 3 sa hapon, Biyernes, Mayo 8, 2026 sa Purok 6, Barangay Cogon, siyudad sa Tagbilaran.
Si PDEA 7 Director Joel Plaza miila sa suspek nga si alyas Christian, 26, nagpuyo sa maong dapit.
Nakuha gikan kaniya ang 12 ka dagkong pakete sa gituohang shabu nga motimbang sa 600 gramos nga dunay estimated average market value nga P4,080,000.
Lakip sa nasakmit ang buy-bust money, usa ka cellphone ug uban pa nga mga butang nga giduso na ngadto sa PNP Bohol Forensic Laboratory alang sa himuon nga chemical analysis.
Matud ni Leia Alcantara, information officer sa PDEA 7, nga usa ka semana nila nga gipaubos sa case buildup ang maong suspek human madawat ang impormasyon mahitungod sa iyang illegal nga kalihokan. Giingong makabaligya si Christian og 1 ka kilo nga shabu matag semana.
Nadakpan na kini niadtong 2024 sa kasong carnapping apan gibuhian ubos sa plea bargain agreement.
Kasong kalapasan sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang atubangon sa suspek. / AYB