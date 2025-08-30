Labra: Libre’ng bala sa CCPO alang sa practice shooting

Nagtinguha ang Konseho sa Siyudad sa Sugbo nga abagahon sa gobyerno ang galastuhan sa mga bala para sa target shooting sa kapulisan.
Kini aron mabalik ang programa nga moinsister sa matag police officer nga mo-practice sa paggamit sa ilang armas aron mas malambo ang ilang kahanas.
Matod ni Konsehal Paul Labra II, ang kasamtangang chairman sa Peace and Order Council sa konseho, nga sa iyang panahon isip opisyal sa kapulisan, aduna gyu'y programa nga dili hatagan og allowance ang mga polis kung di nila makab-ot ang “passing grade” sa shooting.
Gitinguha usab ni Labra nga mabalik ang pag-ila sa kapulisan sa dakbayan isip “Cebu's Finest” nga kanunay'ng champion sa mga shooting competition sa tibuok Pilipinas.
“Ibalik gyud to nato ang activities para sa PNP nga na-assign dinhi sa ato, nga kinahanglan gyud nga mag-practice unsaon paggamit sa armas, mag-practice nga sila mamahimong hanas gyud,” dugang ni Labra.
Dunay pundo ang gobyerno sa siyudad para niini aron mapalambo ang kapabilidad ug kahimanan sa kapulisan.
Kini nga tinguha ni Labra gipahayag atol sa iyang pakigpulong sa fun shoot sa Defense PNP Press Corps sa PC Hills, Barangay Apas.
Atol sa kalihokan, gipahibalo usab ni Labra nga moduso siya og resolusyon aron hatagan og pasidungog si Cebu City Police Office Director Enrico Figueroa human kini napili nga Best Senior Police Commission Officer for Operation sa tibuok Pilipinas.
Mapasalamaton si Figueroa sa tinguha ni Labra ug nisaad nga ila kining suklian pinaagi sa subsob nga trabaho aron magpabilin nga luwas ug hapsay ang siyudad.
Gipahayag ni Figueroa nga usa sa mga hinungdan nga siya napili mao ang maayo nilang performance, sama sa pag-ubos sa krimen sa 32.7% tungod sa ilang mga programa sama sa Oplan Bulabog. / AYB