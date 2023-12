LAC big 3 mitiklo sa Pacers

Nagtambayayong ang Big Three sa Los Angeles Clippers aron makmakon ang host Indiana Pacers, 151-127, ning Martes, Disyembre 19, 2023 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).

Unang ningkayod sila si Kawhi Leonard ug Paul George unya sa dihang kontrolado na sa Clippers ang duwa, gitiwas ni James Harden ang trabaho.

Gimugna ni Harden sa 4th quarter ang 21 sa iyang season-best 35 puntos aron pa­ngulohan ang kadaugan, nidugang og 28 puntos si Leonard samtang niamot og 27 puntos si George.

“It was fun to watch,” matod ni Leonard kabahin sa kamangtas ni Harden sa 4th quarter.

Ang Clippers, nga ningsaka sa 16-10 nga rekord, ningrehistro sa ilang ikawalong sunodsunod nga kadaugan, labing taas nilang nahimo sukad niadtong 2015-16 season diin nakatali sila og 10.

Ang Pacers wala nakapagawas sa naandan na nga magdilaab nilang opensa.

Niini, natagak sila sa 13-12 nga rekord.

Gipangulohan ni Bennedict Mathurin ang Pacers pinaagi sa iyang 34 puntos samtang nitampo og 15 puntos si Isaiah Jackson.

Ang usa sa labing mga sinaligan sa Pacers nga si All-Star guard Tyrese Haliburton igo lang nakahimo og walo ka mga puntos.

Alang ni Pacers coach Rick Carlisle, dili ang bugnaw nilang opensa mao ang nagha­tod kanila sa kapildihan kon dili ang bati nilang depensa.

“We’ve got a huge target on our back because of wining some games in the tournament, so the Pacers aren’t sneaking up on anyone,” asoy ni Carlisle.

“But our mindset, if it’s shifted to just simply trying to outscore teams and away from any kind of emphasis defensively, that’s got to stop and if it means massive lineup changes, that’s what will happen.”

Naglabaw pa ang Pacers, 51-46, sa tunga-tungang bahin sa 2nd quarter apan human niini, hinayhinay na nga nibalit-ad ang dagan sa duwa.