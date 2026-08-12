LAC malaumon sa 7’5” nga higante

Malaumon ang Los Angeles Clippers nga makatabang kanila hilabi na sa depensa ang higante nga ilang gipapirma og two-way contract ning bag-ohay lang nga si 7’5” Jamarion Sharp alang sa ilang kampanya sa 2026-27 National Basketball Association (NBA).
Si Sharp, 24, kinsa mas taas pa nila ni 7’4” Victor Wembanyama sa San Antonio Spurs ug 7’3” Zach Edey sa Memphis Grizzlies, mahimo na unyang labing taas nga aktibong magduduwa sa NBA inig sugod sa bag-ong season.
Niduwa si Sharp sa Texas Legends sa NBA Summer League human wala’y nikuha kaniya dihang nagpa-draft siya niadtong 2024. / Gikan sa wires