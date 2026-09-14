LAC owner gamahay, nangayo og pasaylo

Nagkanayon si Los Angeles Clippers Owner Steve Ballmer nga motuman ang team sa tanang penalties nga gipahamtang sa National Basketball Association (NBA) gumikan sa ilang pagpanikas sa lagda sa liga kabahin sa salary cap.
Nangayo og pasaylo si Ballmer sa tanang mga nangahilambigit ug iyang gipapdayag ang dako niyang pagmahay nga iya kining nabuhat.
“This has been a very difficult time for everybody associated with the Clippers, and for that, I have sincere regrets. I want to apologize to our fans, employees, and my fellow NBA team owners.” pamahayag ni Ballmer. / Gikan sa wires