Lachica 'andam nga motestigo' sa impeachment trial ni Duterte

Ang kanhi pangulo sa Vice Presidential Security and Protection Group (VPSPG) nga si Colonel Raymund Lachica nagpahayag nga andam siyang motungha ug motestigo sa impeachment trial ni Bise Presidente Sara Duterte.
“I have never refused to appear or testify; if lawfully called, I am prepared to tell the truth, subject to applicable laws and security restrictions,” matod ni Lachica sa iyang pamahayag.
Atol sa impeachment trial niadtong Lunes, Agusto 24, 2026, ang kanhi Special Disbursing Officer (SDO) sa Office of the Vice President (OVP) nga si Gina Acosta nagpahayag nga iyang gi-release ngadto kang Lachica ang P500 milyunes nga confidential funds sa OVP niadtong 2022 ug sa unang tulo ka quarter sa 2023 subay sa mando ni Duterte.
Matod ni Acosta, human mapatuman ang mga kalihukan nga gigamitan sa confidential funds, gisumite ni Lachica kaniya ang report sa paggamit sa pundo ug ang mga acknowledgment receipt; gigamit niya kini sa pag-andam sa iyang liquidation ug accomplishment reports alang sa Commission on Audit (COA).
Nagkanayon siya nga wala siya mangutana bahin sa mga acknowledgment receipt nga gisumite ni Lachica—bisan pa man nga ang uban niini kulang sa importanteng impormasyon sama sa mga pirma ug petsa—tungod kay giingnan siya nga "sensitive" ang maong mga detalye.
Gibutyag sab ni Acosta nga wala siya mangutana bahin sa mga peke nga ngalan nga makita sa mga acknowledgment receipt, bisan tuod nagtuo siya nga nag-refer kini sa tinuod nga mga tawo.
Lakip sa mga ngalan nga nalista isip mga nakadawat sa confidential funds mao sila si Antonio Pagong, Timon Andrew Pusa, Shane Ngitngit, Xuniso Belat, Ralph Jason Bacon, Diane Maple Lapid, Mary Grace Piatos, Patty Ting, ug Andy Lim, ug uban pa.
Giangkon ni Acosta nga hingpit siyang misalig kang Lachica sa pag-apudapod sa mga pundo tungod kay siya ang nagpatuman sa confidential program sa natad sa operasyon ug usa siya ka sinaligan nga opisyal ni Duterte.
Ang Assistant Secretary ug Assistant Chief of Staff sa OVP nga si Lemuel Ortonio mipamatuod sab nga nasayod gayud si Duterte sa paggamit sa confidential funds sa iyang buhatan, gikan sa pagplano ug pagpatuman nga gipangulohan ni Lachica hangtod sa pag-liquidate sa mga pundo ngadto sa COA. / TPM