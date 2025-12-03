Lacson: Kapin P180B nawala sa ‘ghost’ flood control projects

Niingon si Senador Panfilo Lacson niadtong Miyerkules, Disyembre 3, 2025, nga ang nasod malagmit nawad-an og kapin sa P180 bilyunes tungod sa mga ghost nga flood control projects.
Sa usa ka interbyu sa radyo, si Lacson, chairman sa Senate Blue Ribbon Committee nga nag-imbestiga sa anomalous projects, niingon nga siya ug si Senate Committee on Finance chair Sherwin Gatchalian nakaabot sa maong banabana base sa 10,000 ka proyekto nga ilang gisusi hangtod karon.
Matod niya, gikan sa 10,000 ka proyekto, kapin sa 600 ang nakit-ang ghost o wala nilungtad.
“Ang universe ng flood control projects mula 2016 hanggang to date, nasa mga 30,000. So kung i-extrapolate natin, easily six percent kasi kung 10,000 eh nasa 600 ka na mahigit,” matod ni Lacson.
Gipunting ni Lacson nga ang gibanabana nga alkanse wala pa naglakip sa mga proyekto nga substandard.
Kini nagpasabot sab nga ang mga proyekto nga gihisgutan sa Senate Blue Ribbon Committee nagrepresentar lamang sa usa ka “gamay kaayo” nga bahin sa problema sa korapsiyon sa nasod nga may kalabutan sa flood control programs, matod sa senador.
Dugang pa ni Lacson nga ang P110 milyunes nga giuli sa gipalagpot nga Department of Public Works and Highways (DPWH) Bulacan district engineer nga si Henry Alcantara usa ka “gamay ra kaayo”, bisan pa kon gipaabot pa kini nga mouli og P200 milyunes pa sa umaabot nga mga semana.
Si Alcantara, atol sa pagpangutana sa panel, niangkon nga nalambigit siya sa mga anomalusong flood control projects.
Gidetalye pa niya ang usa ka eskena sa pagkita og kuwarta nga naglambigit sa pundo sa gobiyerno nga gitagana unta alang sa flood control programs.
Iyang giingon nga siya naghatod og kickbacks gikan niining mga proyekto ngadto sa retirado nga DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, sila si Senador Joel Villanueva ug Jinggoy Estrada, ug Caloocan Second District Representative Mary Mitzi “Mitch” Cajayon-Uy. / TPM/SunStar Philippines