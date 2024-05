Lacson naglaum nga NIR aprobahan ni Marcos

Masaligon gihapon si Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson nga ang Negros Island Region (NIR) bill mapirmahan gihapon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr.

“The bill was approved not because of the personalities who supported it but based on merits,” matod ni Lacson niadtong Dominggo, Mayo 26.

Nabalaka ang pipila ka mga sektor sa Negros nga posibleng naigo ang balaudnon human sa pagpalagpot kang kanhi Senate president Juan Miguel Zubiri.

Si Zubiri, kinsang amahan taga Negros Occidental, giila nga maoy nag-atiman sa balaudnon nga nagtinguha sa pagmugna sa NIR.

Samtang, si Presidential sister Senator Imee Marcos nipadayag og pagsalig nga ang iyang igsuon mopirma sa balaod nga magmugna sa NIR.

“I am certain he will sign it but not certain when maybe it will be scheduled in a short while because there are so many bills pending for signing,” matod ni Marcos.

Si Marcos mibisita sa Cadiz City sa miaging semana.

Ang senador niingon nga ang pagmugna sa NIR nagkinahanglan og dakong budget mao nga lagmit gihimo karon ang pagkonsiderar sa budget.

“I don’t believe there should be a problem,” matod ni Marcos.