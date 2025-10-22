Lady judge nag-angkas og motor nalabay, patay

Dead on arrival ang lady judge human nakasugat og disgrasya sa national highway sa Barangay Cabiangon, Pinamungajan, Cebu sa alas 6:55 sa buntag, Miyerkules, Oktubre 22, 2025, samtang nag-angkas og motorsiklo.
Ang biktima giila nga si Judge Carmela Rosario Pasquin, 41, Municipal Circuit Trial Court (MCTC) Judge sa Aloguinsan-Pinamungajan.
Sakay ang biktima sa usa ka motorsiklo nga gimaneho ni Eric Gelizon Lanzarate, 48, court processor sa MTCC-Aloguinsan-Pinamungajan apan pag-abot sa maong lugar nadisgrasya sila.
Sa inisyal mga imbestigasyon sa Pinamungajan Police Station nga ang duha ka motorsiklo pulos paingon sa Poblacion, Pinamungajan.
Apan pag-abot sa dapit nga nahitabuan, ang motor nga gisundan sa mga biktima nga gimaneho ni Mark James Cabiling, 19, taga Tajao Pinamungajan kalit lang nga niliko hinungdan nadumbolan sa nagsugod nga motor nga gisakyan sa huwes.
Tungod sa kakusog sa dagan, natumba ang motor ug nalamba nga maoy nakaingon sa dakong kadaot nga nahiaguman ni Judge Pasquin.
Gisuwayan pagdala sa tambalanan ang biktima apan gideklarar nga dead on arrival sa mga mananambal. / AYB