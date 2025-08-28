Lady rider nalabay sa kanal sa TCH, naangol

Naangol ang usa ka dalaga human nawagtanga’g preno iyang motorsiklo alas 12:50 sa udto Miyerkules, Agusto 27, 2025, sa Transcentral Highway, Barangay Cansomoroy, Lungsod sa Balamban.
Si Diane Belasolo Trocio, 30, taga Sityo Combado, Barangay Cantu-od, Lungsod sa Balamban, nakaangkon og kadaot sa iyang ulo og kalawasan nga nadala sa Cebu Provincial Hospital Balamban.
Sa imbestigayon sa Balamban Police Station, gikan sa BarangaGaas ang biktima.
Padulong na siya mopauli ug samtang nagdulhog sa Cansomoroy apan kalit lang nga nawad-an og preno ang iyang motorsiklo.
Wala na niya makontrolar ang manobela hinungdan sa pagkalamba sa motorsiklo.
Ang biktima nabunal sa kanal naangko'g kadaot sa iyang ulo ug kalawasan. / GPL