Lady Spikers kampiyon sa UAAP women’s volleyball

Gipakaging sa De La Salle University (DLSU) Lady Spikers ang National University (NU) Lady Bulldogs aron hingpit nga langkaton ang korona sa University Athletic Association of the Philippines (UAAP) Season 88 women’s volleyball tournament niadtong Sabado, Mayo 9, 2026.
Gidominar sa Lady Spikers ang Lady Bulldogs sa Game 2, 25-22, 25-16, 25-16, aron selyohan ang 16-0 sweep ning maong season.
Ang La Salle gipangulohan ni Finals MVP Shevana Laput nga adunay 20 puntos ug walo ka digs, samtang si Angel Canino nibuhat og all-around performance nga 11 puntos, 10 receptions, ug 10 digs.
Ang historic nga kadaogan sa La Salle nahitabo atubangan sa 22,509 fans sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. / RSC