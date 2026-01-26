Lady Warriors kampyon na sab sa Cesafi women’s volleyball

Gipanghampak sa University of San Carlos (USC) Lady Warriors ang University of San Jose-Recoletos (USJ-R) Lady Jaguars, 25–20, 16–25, 25–20, 23–25, 21–19, aron depensaan ang ilang kampyunato sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (CesafI) women’s volleyball niadtong Dominggo, Enero 25, 2026, sa University of Southern Philippines Foundation (USPF) Lahug Campus gymnasium.
Ang kadaugan nagsilbeng tam-is nga panimalos sa Lady Warriors ni coach Grace Antigua batok sa Lady Jaguars, nga maoy naglupig kanila sa finals sa V-League Visayas sa niaging tuig.
Dili lalim ang naagian sa Lady Warriors ning sangkaa una nila napayukbo ang Lady Jaguars.
Human nagpulipuli pagdaog ang duha ka mga kampo sa nag-unang upat ka sets, nakapanemaho na unta og kadaugan ang Lady Jaguars dihang nakaposte sila og 8-2 nga labaw sa final set.
Apan wala nawad-an og paglaom ang Lady Warriors ug inanay silang ningbangon gikan sa pagkalubong hangtod nga nalabni nila ang kampyunato.
Si Jolly Velasquez sa Lady Warriors mapy napiling MVP samtang si Rachelle Ann Tecson sa Lady Jaguars maoy Rookie of the Year awardee.
Nakadaog sab og special award si Velasquez isip Best Setter ug hasta ang iyang kauban nga si Cris Atay isip Best Server samtang si Dianne Duazo sa Lady Jaguars maoy Best Libero.
Sila si Angel Galinato sa Lady Warriors ug Glaiza Santosidad sa University of Cebu (UC) Lady Webmasters mao ang Top Middle Blockers samtang sila si Ghana Suan sa Lady Warriors ug Leady Ann Rule sa lady Webmasters mao ang best Outside Hitters. / JBM, ESL