Lagda sa mga vendor estriktong ipatuman sa Dakbayan sa Sugbo

Estrikto nga lagda sa mga vendor ang ipatuman ni Mayor Nestor Archival Sr. alang sa Sinulog 2026.
Ang mga rehistrado lang ang tugotan nga makapaninda aron maseguro ang kahapsay sa kapistahan.
Sa usa ka press conference, si Archival niingon nga ang rehistrasyon sa mga vendor magsugod sa Martes, Enero 6, 2026, ug dumalahon kini sa usa ka espesyal nga komite nga gimugna alang sa mga komersyal nga kalihukan sa Sinulog.
Aron malikayan ang kalibog ug taas nga linya, ang rehistrasyon pagahimuon pinaagi sa alphabet.
Gipasabot sa mayor nga ang mga vendor kinahanglan nga magpabilin lamang sa mga dapit nga gitagana sa kagamhanan sa dakbayan.
Iyang namatikdan nga ang pataka nga paninda sa kadalanan, aseras, ug duol sa mga simbahan nahimong balik-balik nga problema sa nangaging mga Sinulog.
Dugang niya, ang tanang vendor gikinahanglan nga mobayad sa sakto pinaagi sa ilang tagsa-tagsa ka barangay o direkta sa City Hall ug kinahanglan nga magdala sa ilang opisyal nga ID sa tanang higayon samtang naninda.
Ang siyudad mopahigayon og inspeksyon panahon sa kasaulogan aron maseguro ang pagsunod niini.
Nagpagawas og lig-on nga pasidaan si Archival nga ang mga dili rehistradong vendor dili tugotan nga makapaninda, samtang ang mga “roaming vendors” dakpon.
Hugot nga gidili ang pagpaninda duol sa mga dapit-ampuanan, simbahan, ug sa mga rota nga agian sa mga relihiyosong kalihukan.
Matod sa mayor, ang mas estrikto nga mga lagda gipatuman dili lang alang sa kahapsay ug kalinaw, kondili alang usab sa pagpanalipod sa mga lehitimong vendor nga nagsunod sa regulasyon sa dakbayan.
“Gusto namo nga ang Sinulog mahimong makalingaw, luwas, ug puno sa pagtahod, ilabi na nga kini usa gyud ka relihiyosong selebrasyon,” sigon ni Archival.
Gawas sa regulasyon sa mga vendor, gipahibalo sab ni Archival nga nangandam na ang dakbayan sa pagpagawas sa pinansyal nga tabang alang sa mga contingent sa Sinulog sugod sa Martes aron maseguro ang mas hapsay nga pagpangandam sa dili pa ang Grand Parade.
Gibanabana nga 37 ka mga contingent ang mosalmot sa Sinulog Grand Parade karong tuiga.
Ang mga contingent gikan sa Dakbayan sa Sugbo makadawat og P1 million matag usa, samtang ang mga contingent gikan sa gawas sa dakbayan o gikan sa mga probinsiya hatagan og tag P1.5 million.
Matod ni Archival, ang pundo gitumong aron makatabang sa mga contingent sa pagtapak sa mga galastuhan sa costumes, choreography, props, ug logistics, ingon man ang pagdasig sa mas daghang partisipasyon gikan sa lokal ug bisitang mga grupo.
Sa laing bahin, ang kahuot sa trapiko gitubag na usab pinaagi sa serye sa mga lakang sa transportasyon ug pagdumala sa dalan.
Gipahibalo ni Cebu City Councilor Dave Tumulak niadtong Lunes nga giaprobahan na ni Governor Pam Baricuatro ang temporaryo nga pagsira sa South Bus Terminal sa Enero 18 isip kabahin sa paningkamot nga makuhaan ang trapiko sa mga dagkong dalan panahon sa peak sa Sinulog.
Gipasabot ni Tumulak nga ang mga bus gikan sa habagatan dili tugotan nga makasulod sa sentro sa dakbayan nianang adlawa. Hinuon, pakanaugon ang mga pasahero sa Plaza Independencia agi sa South Road Properties (SRP) ug kinahanglan nga mosunod ang mga transport operator sa regular nga pletehan.
Ang mga bus gikan sa amihanan i-reroute usab ngadto sa SRP aron maminusan ang gidaghanon sa sakyanan sa city center, ilabi na sa mga rota nga gipaabot nga maapektuhan pag-ayo sa mga relihiyosong prosesyon, street parties, ug sa grand parade.
Aron dugang makatabang sa mga sumasakay, mokabat sa 40 ka mga bus ang ipakatap panahon sa Sinulog.
Kini nga mga bus moagi sa mga dagkong highway ug mga alternatibong rota aron malikayan ang city center ug maseguro ang hapsay nga paglihok sa mga pasahero.
Ang hiniusa nga mga lakang gikan sa regulasyon sa vendor ug pinansyal nga tabang hangtod sa rerouting sa trapiko gitumong sa pagpalambo sa crowd control, pagpaminos sa kahuot sa trapiko, ug pagseguro sa kaluwasan sa publiko panahon sa Sinulog 2026.
Ang Sinulog nga gihimo matag tuig alang sa Santo Niño, makadani og dako nga panon sa mga deboto, turista, ug mga performer gikan sa tibuok nasod ug sa gawas. / CAV