Lagda sa suholan alang sa Christmas holidays, gipagawas

Ang mga empleyado nga motrabaho karong adlawa, Disyembre 24 ug Disyembre 25, 2025 (Adlaw sa Pasko), makadawat og dugang suholan, sumala sa Department of Labor and Employment (Dole).
Ubos sa Labor Advisory No. 17-2025, gilatid sa Dole ang mga lagda sa suholan alang sa trabaho nga himuon sa Disyembre 24, nga usa ka special non-working day, ug sa Disyembre 25, nga usa ka regular holiday.
Alang sa trabaho nga himuon sa Disyembre 24, ang mga empleyado makadawat og dugang 30 porsiyento sa ilang basic wage sa unang walo ka oras nga trabaho. Ang overtime sa maong adlaw bayaran og dugang 30 porsiyento sa hourly rate.
Kon ang maong special non-working day natunong sab sa tingpahulay (rest day) sa empleyado, ang kompanya kinahanglang mobayad og dugang 50 porsiyento sa basic wage alang sa unang walo ka oras, ug dugang 30 porsiyento sa hourly rate alang sa overtime.
Kon ang empleyado dili motrabaho, ang prinsipyo nga “no work, no pay” ang ipatuman, gawas lang kon duna’y polisiya ang kompanya o collective bargaining agreement (CBA) nga nagmando og bayad alang sa special non-working day.
Alang sa trabaho nga himuon sa Disyembre 25, ang mga empleyado kinahanglang bayaran og 200 porsiyento sa ilang basic wage sa unang walo ka oras, ug dugang 30 porsiyento sa hourly rate alang sa overtime.
Kon ang regular holiday natunong sa tingpahulay sa empleyado ug siya gipatrabaho, ang amo kinahanglang mobayad og dugang 30 porsiyento sa basic wage base sa 200 porsiyento nga holiday rate, ug dugang 30 porsiyento sa hourly rate alang sa overtime.
Kon ang empleyado dili motrabaho sa Disyembre 25, obligado gihapon ang amo sa pagbayad og 100 porsiyento sa inadlaw nga suholan sa empleyado.
Ubos sa Proclamation No. 727 (2024), ang Disyembre 24 gideklarar nga usa ka special non-working day, samtang ang Disyembre 25 nagpabilin nga usa ka regular holiday. / Anton Banal / SunStar Philippines