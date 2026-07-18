Lahi na nga Celtics

Mao kini ang gipadayag ni All-Star guard Jayson Tatum ug head coach Joe Mazzulla sa Boston Celtics human gibuhian ang ilang pambato nga si Jalen Brown.
Sa dihang gipangutana kon unsa ang iyang gibati nga moduwa siya sa unang higayon nga wala ang iyang back court partner nga si Brown sa umaabot nga National Basketball Association (NBA) 2026-2027 season.
Nagkanayon si Tatum wa pa siya maanad kay kakuyog man sila sulod sa siyam ka tuig sa Celtics, diin midaog pud sila og kampiyonato tuig 2024 batok Golden State Warriors.
"To be transparent, it's weird," sigon ni Tatum. "I've been on the Celtics for nine years, and he was my teammate.
Sa moabot nga season ang duha ka managkauban mag-abot na ubos sa magkaribal sa Eastern Conference nga Celtics ug Philadelphia 76ers, ang bag-ong team ni Brown.
Sigon ni Tatum nga respeto gyud siya sa iyang kanhi teammates bisan lahi na nga team ang ilang girepresentar karon.
Samtang ang head coach nga si Mazulla nagkanayon nga di lang ang player nga si Brown iyang mingawan apan apil napud ang iyang personalidad.
“There needs to be a grieving process for losing, not just a player in Jaylen, but, a person in Jaylen,” batbat ni Mazulla.
Ang Celtics usa unta sa mga inilog sa Eastern Conference sa miagi nga season, apan natapos ilang kampanya sa makakurat nga kapildihan.
Nisulod sila sa postseason nga No. 2 seed apan gitumba kini sa rival nga 76ers sa first round sa playoffs. / RSC