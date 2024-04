Lahugay sa CPPO gipatuman

Nipatuman ang Cebu Police Provincial Office (CPPO) og gamay nga lahugay sa pipila ka police stations ug special unit sa kapulisan sa lalawigan.

Gipahigayon sa Martes, Abril 23, 2024, ang assumption of office sa CPPO sa pagpangulo sa hepe sa kapulisan sa probinsya, Police Colonel Percival Zorilla ug iyang mga staff, nga silang Police Lt. Col. Catherine Ramos, Deputy Provincial Director for Administration; Police Lt. Col. Randy Caballes, Deputy Provincial Director Operations; Police Lt. Col. Rosemarie Acupinpin, Chief Provincial Administrative and Resource Management Unit; ug Police Major Windell Abellana, Public Information Officer ug kasamtangan nga Budget and Fiscal Section Chief.

Ang mga police station nga gihulipan ang mga hepe niini mao ang Balamban Police Station, Talisay City Police Station, 2nd Provincial Mobile Force Company ug ang Plans and Programs Unit.

Ang kanhi hepe sa Talisay nga si Police Lieutenant Colonel Wayne Magbanua mao na karon ang pangulo sa Plans and Programs Unit; si Police Lieutenant Colonel Joey Bicoy ang kanhi hepe sa Balamban gibalhin sa 2nd Provincial Mobile Force Company; si Lieutenant Colonel Epraem Paguyod mao na karon ang hepe sa kapulisan sa Talisay; samtang si Police Lieutenant Colonel Julius Garcia nihulip kang Bicoy sa Balamban.

Gimando ni Percival sa mga bag-ong hepe sa duha ka dagkong police stations ug special unit nga ipatuman lang ang mga programa sa PNP nga mao ang pagpatunhay sa kahusay ug kalinaw sa ilang tagsa-tagsa ka huresdiksyon lakip na ang tinud-anay nga pagserbisyo sa katawhan. / AYB