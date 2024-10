Laiko: Palawman ang pagpili og kandidato, di lang popularidad

Karon nga na-file na ang tanang certificates of candidacy (COC), ang Sangguniang Laiko ng Pilipinas (Laiko) nanawagan sa katawhan niadtong Sabado, Oktubre 12, 2024, nga susihon ang pagkatawo sa usa kandidato ug dili mobasi sa popularidad alang sa pagpili sa May 2025 midterm elections.

Sa usa ka radio interview, si Laiko President Bro. Francisco Xavier Padilla nagkana­yon nga angayang sugdan na karon sa publiko ang mas lawom nga pagsusi sa pagkatawo sa mga kandidato sa dili pa modesisyon kon kinsa ang botohan.

“As part of our preparations for the coming elections, we should open our eyes and mind. Let us not be dazzled with artists, social media personalities, and political families,” pahimangno ni Padilla.

“Oftentimes, we become blown away with their popularity, and, later on, complain that they are doing nothing.”

Nisugyot si Padilla nga kinahanglang sutaon sa publiko ang track record, background ug mga adbokasiya sa usa ka kandidato.

“Let us look at their plans and programs for the Philippines, our district, our city. Let us also assess their track record, whether in public service or on their perosnal capacity,” dugang ni Padilla.

Sa kinatibuk-an, adunay 43,033 ka mga personalidad ang naka-file og COCs sa tibuok nasod.

Susihon pa kini og maayo sa Law Department sa Commission on Elections (Comelec) sa dili pa ipagawas ang pinal nga listahan sa mga kandidato. /HDT / SunStar Philippines