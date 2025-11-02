Laing 2 ka armas ni Manto, gikompiska

Laing duha ka armas nga gituohan nga gigamit sa pag ambush sa duha ka police nga miresulta sa kamatayon ni Police Captain Joel Hernan Deiparine ug pagka-angol ni Police Executive Master Sergeant Artchel Tero ang gisakmit sa mga sakop sa Criminal Investigation and Detection Group (CIDG 7) uban sa mga personnel sa City Investigation and Detection Unit, City Intelligence Unit, City Mobile Force Company sa Cebu City Police Office.
Kini naglangkob sa usa ka STK 100 9MM pistol nga dunay magazine niini, usa ka M4 Carbine rifle Assault rifle nga dunay duha ka magazine ug 20 ka bala sa 5.56 Assault rifle.
Ang maong mga armas nakuha sa lain-laing lugar sa maong barangay alas 11:30 sa buntag, Biyernes, Oktubre 31, 2025 pinaagi sa tabang sa mga elected official sa Barangay Sudlon 2.
Ang mga sakop sa CIDG 7 nakasakmit usab og usa ka kalibre .45 Armscor nga pistol nga dunay serial number, usa ka magazine, 6 ka bala sa kalibre .45 ug duh aka ammunition box sa kalibre .45 atol sa ronda nga gipahigayon sa balay sa prime suspect nga si Leonardo Manto Jr. gikan sa alas 9:54 hangtud alas 11:15 sa Oktubre 31, pinasubay sa search warrant nga giluwatan ni Judge Anacleto Debalucos sa RTC Branch 17 sa Dakbayan sa Sugbo niadtong Oktubre 30, 2025 batok kang Manto subay sa kaso sa paghupot og armas.
Ang pistola nakuha gikan sa flush toilet tank sa ilang pansayan, diin gituohang gitago human sa pagpamusil.
Una na nga misaad si Manto nga iyang itahan ang mga tag-as nga kalibre sa armas nga naa sa Barangay Sudlon 2, bukirang dapit sa siyudad sa Sugbo.
Ang mga nasakmit nga armas gi-turnover na sa PNP Regional Forensic Unit alang sa himuon nga ballistic examination subay sa nagpadayon nga imbestigasyon sa nahitabong ambush sa Sityo Balaw, Barangay Sudlon 2 niadtong Oktubre 25, 2025.
Samtang nakakuha og record ang Sunstar Superbalita Cebu sa Firearms and Explosive Office sa Kampo Crame nga nagpakita nga si Leonardo Manto Jr. alyas Jun adunay naka-rehistro nga upat ka mga armas nga mo-expire sa 2032 hangtod sa 2034.
Ang maong mga armas naglangkob sa usa ka caliber 22LR rifle M20D Semi Auto-Rock Island, duha ka Armscor 9MM pistol ug usa ka kalibre 45.
Una na nga gipasakaan og kasong murder ug frustrtaed murder si Manto niadtong Octobre 30, 2025 uban sa laing mga personality nga silang Johnrey Goc-ong Manto, Dionesio Mabalato Labajo ug mga John Doe's nga gitumbok sa mga saksi nga maoy responsable sa pag ambush sa duha ka mga police nga nagpahigayon og surveillance operation.
Tungod niini, ang Criminal Investigation and Detection Group 7 ni request ngadto sa Regional Civil Security Unit 7 nga ipa-revoke ang tanang lisensya sa armas ni Jun Manto.
Usa sa mga personnel sa Cebu City Police Office nga dili lang magpahingan mibutyag sa Sunstar Superbalita nga si Manto nagtiner usab og tag-as nga kalibre sa armas nga walay lisensya.
Kini sama sa 14 armalite rifle, Caliber 30 garand ug uban pa nga padayon nga gisubay kun asa kini gipangtagoan sa suspek.
Una nang nakadawat og report ang CIDG 7 nga dala-dalahon ni Manto ang iyang armas sa bukid nga maoy hinungdan nga gipaubos siya sa surveillance alang sa pag apply og search warrant sa korte apan wala na mahinayon human gipang-ambush sa grupo ni Jun Manto ang duha ka polis. / AYB