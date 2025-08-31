Laing 2 ka patay nga lawas nakit-an sa Talisay, Neg. Occ.

Padayon pa ang imbestigasyon sa Talisay City Police Station aron mailhan ang duha ka patay nga mga lawas nga nakit-an sa usa ka parking area sa First Farmers Holding Corporation, Barangay Dos Hermanas, Talisay City, Negros Occidental niadtong Biyernes sa gabii, Agusto 29, 2025.
Ang mga rekord sa Police Regional Office-Negros Island Region (PRO-NIR) nagpakita nga ang patay nga mga lawas nakit-an sa usa ka lungsoranon mga alas 6:00 sa gabii.
Ang mga lawas sa anaa na sa estado nga dugay na nga pagkadugta. Usa sa mga patay nga lawas nagsul-ob og itom nga kamiseta, maong short, ug underwear, samtang ang usa nagsul-ob og maong short nga walay pang-itaas nga senina.
Si Lieutenant Colonel Joem Malong, hepe sa PRO-NIR Public Information Office, niingon nga ang mga imbestigador sa Talisay City Police Station nagpahigayon og imbestigasyon aron mailhan ang patay nga mga lawas.
Niadtong Agusto 11, 2025, tulo ka patay nga mga lawas ang nakit-an usab sa Talisay City.
Ang unang kaso gi-report mga alas 2:20 sa kaadlawon sa Hacienda San Isidro, Barangay Concepcion, diin usa ka lalaki, gibanabana nga 45–50 anyos, ang nakit-an tupad sa usa ka umahan sa tubo duol sa usa ka gibiyaan nga motorsiklo ug helmet.
Mga alas 9:00 sa buntag, usa ka nadugta nga lawas sa lalaki nga nagsul-ob og short ang nakit-an tupad sa usa ka umahan sa tubo sa overseer sa hacienda sa Hacienda Minuluan Mendoza, Barangay Matab-ang.
Mga alas 2:00 sa hapon, laing biktima nga lalaki, gibanabana nga 35–40 anyos, ang nadiskubrehan sulod sa usa ka plantasyon sa tubo sa Hacienda San Isidro, Barangay Concepcion. Ang personal nga mga butang ug usa ka kutsilyo sa kusina na-recover duol niini.
Duha kanila ang nailhan na sa mga imbestigador sa kapulisan. / MAP