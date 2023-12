Laing 2 ka suspek sa bombing nasikop

Nasikop sa mga otoridad ang duha pa ka mga tawo nga giingong nalambigit sa fatal bombing sa Mindanao State University (MSU) sa Marawi City, matod ni Philippine National Police (PNP) chief sa Public Information Office Colonel Jean Fajardo sa Huwebes, Disyembre 14, 2023.

Sa press conference, si Fajardo niingon nga sila alyas “Maausor” ug “Monatanda o Titing,” parehong sakop sa Daulah Islamiyah (DI)-Maute group, nasikop niadtong Disyembre 9 sa Barangay Cabasaran, Lumbayanague, Lanao del Sur.

Siya niingon nga kini nga mga suspek mao ang ikaupat ug ikatulo nga most wanted persons sa Marawi, matag usa, ug ang duha adunay standing warrant of arrest sa kasong murder.

“According to some information that we received after the incident ay dito sa area tumakbo at nagtakbo sina engineer,” matod ni Fajardo.

Ang iyang gipasabot mao sila si Kadapi Mimbesa, alyas Engineer ug Arsani Membisa, alyas Khatab o Hatab ug Lapitos, nga una nang giila sa mga imbestigador nga persons of interest sa pagpamomba sa MSU.

Si Fajardo niingon nga aduna pa silay laing duha ka indibidwal nga posibleng nalambigit sa insidente nga nikalas og upat ka mga tawo ug nakaangol sa pipila ka mga tawo. / TPM sa SunStar Philippines