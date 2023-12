Laing 5 ka barangay sa siyudad sa Mandaue ma-drug-cleared na

Laing lima ka mga barangay sa dakbayan sa Mandaue ang gikatakdang ideklarar nga drug-cleared. Kini, matod sa usa ka opisyal sa dakbayan.

Si Ebenezer “Ben” Manzano, pangulo sa Mandaue City Substance Abuse Prevention Office (MCSAPO) ug action officer sa Mandaue City Anti-Drug Abuse Council (MCADAC), nagkanayon nga Huwebes, Disyembre 7, 2023, kini’ng mga barangay nakatuman na sa gikinahanglang mga kinahanglanon .

Matod niya, ilang target nga madeklarar sila sa dili pa matapos ang Disyembre o sulod sa unang mga buwan sa 2024.

Ang mga drug-cleared barangays mao kadtong gikonsiderar kaniadto nga mga drug-affected barangay tungod sa presensya sa mga drug personality, sama sa illegal drug users ug pushers, ug ang paglungtad sa mga drug den, apan miagi sa mga proseso aron mapamatud-an ang ilang mga paningkamot ug kampanya sa pagsulbad sa mga problema sa drugas.

Si Manzano nagdumili sa paghingalan sa mga barangay hangtod nga ang deklarasyon nahimo’ng opisyal sa Regional Oversight Committee.

Ang Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing Program gilangkuban sa mga miyembro gikan sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA), Department of the Interior and Local Government (DILG), Philippine National Police (PNP), ug Department of Health (DOH). .

Ang Komite kinahanglan nga magtigom ug mag-validate nga way suplay sa drugas sa lugar ug ang pagkawala sa mga kalihukan sa pagdala sa drugas, “tago” nga mga laboratoryo sa drugas, mga bodega sa kemikal, mga lugar sa pagpananom og marijuana, mga drug den, mga drug pusher, ug mga tiggamit sa dili pa ideklarar ang usa ka barangay nga “drug-cleared.”

Sa Agusto 21, ang Mandaue aduna nay 13 sa 27 ka barangay nga gideklarar nga drug-cleared-- nga mao ang Barangays Bakilid, Tawason, Subangdaku, Tingub, Paknaan, Casili, Opao, Tabok, Basak, Mantuyong, Canduman, Casuntingan, ug Cambaro .

Ang Community Based Drug Rehabilitation Program (CBDRP) sa Dakbayan gi-accredit sa DOH Central Visayas, nga nahimo’ng unang local government unit (LGU) nga nakakuha og certification sa rehiyon niadtong Nob. 30.