Laing aksidente miulbo sa Busay, 4 angol

Lain na sab nga aksidente sa sakyanan ang nahitabo mga alas 7:00 sa buntag niadtong Biyernes, Marso 13, 2026, sa Sityo Maaslom, Barangay Busay, Dakbayan sa Sugbo.
Upat ka tawo ang naangol, lakip na ang drayber sa usa ka pasaheroan nga jeep, human kini nawad-an og brake ug nahulog sa kanal.
Si Jefrie Doble, 44-anyos, taga Sityo Kambitas, Barangay Babag II kinsa mao ang drayber, lakip sa mga naangol human kini napiit sa iyang lingkoranan tungod sa epekto sa pagkabangga.
Base sa imbestigasyon, nasayran nga padulong unta molugsong ang maong jeep apan pag-abot sa maong dapit, kalit lang nikagar ang brake niini hinungdan nga nalahos sa kanal sa pikas lane. Matod ni Diana Doble, anak sa drayber, nga gitawagan na lang siya sa iyang amahan aron pahibaw-on sa maong hitabo.
Sumala sa anak, nibutyag ang iyang amahan nga gituyo niya og lahos ang jeep sa kanal kay dili na niya kini makontrolar.
Giingong mas gipili sa drayber nga sa kanal na lang mopaingon kaysa modiretso sila sa mas dulhugon nga bahin sa karsada og mas grabe pa unya ang ilang madangatan.
Moabot sa 15 ka pasahero ang sakay sa jeep sa dihang nahitabo ang aksidente.
Hinuon, luwas ra silang tanang ug tulo lamang kanila ang nakaangkon og ginagmay nga bun-og.
Ang mga naangol daling gidala sa tambalanan aron ipahiling sa doktor.
Kahinumdoman nga niadtong Marso 10, 2026, upat ka kinabuhi ang nakalas sa nahitabong disgrasya sa Sityo Maaslom.
Gikatahong nawad-an og brake ang wing van ug nidasmag sa nagtungas nga motorsiklo.
Patay dihadiha ang tulo ka tawo nga sakay sa motorsiklo, samtang ang drayber sa wing van gideklarang dead on arrival sa tambalanan. / JDG