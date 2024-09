Laing ARQ boxer moasdang sa Japan

Moasdang ang laing boksidor sa Talisay City-based ARQ stable nga si Bryx Piala sa “Land of the Rising Sun” aron makigbatok ni Japanese Mikito Nakano sa inilugay sa bakanteng Oriental and Pacific Boxing Federation (OPBF) featherweight title karong Sabado sa gabii, Septiyembre 7, 2024, sa Korakuen Hall in Tokyo, Japan.

Sa official weigh-in kagahapon, si Piala nitimbang og 124.6 pounds samtang si Nakano nitimbang og 125.9 pounds.

Si Piala, 22, mosuway pagputol sa sunodsunod nga kapildihan nga naangkon sa ARQ boxers sa Japan.

Ang nangaging mga boksidor sa ARQ stable nga nangapilde sa Japan ning tuiga mao sila si John Paul Gabunilas, BJ Wild, Rodex Piala ug Yerroge Gura.

Si Piala, kinsa adunay 9-1, 3KOs nga rekord, malaumon nga dili siya mahisama sa iyang stablemates.

Gikan si Piala sa unanimous decision nga kadaugan batok ni Ken Jordan niadtong Marso sa Masbate.

Si Nakano, kinsa adunay 10-0, 9KOs nga rekord, nagtinguha nga himuong ikapitong Pinoy nga boksidor si Piala nga iyang mabiktima. / EKA