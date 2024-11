Laing bagyong ‘Ofel’ nagsunod ni ‘Nika’

Laing tropical depression ang nasigpatan sa gawas sa Philippine Area of ​​Responsibility (PAR) ang padayong nikusog samtang nag-irog paingon sa kasadpan-amihanang kasadpan sa paspas nga dagan, matod sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa) Lunes, Nobiyembre 11, 2024.

Sa weather bulletin, ang Pagasa nagkanayon nga ang tropical depression nga tawgon og “Ofel” sa higayon nga mosulod na sa PAR karong adlawa, Martes, Nobiyembre 12, katapusang nakit-an sa gilay-on nga 1,480 kilometros (km) silangan sa Sidlakang Kabisay-an nga adunay maximum sustained winds nga 55 kilometros matag oras (km/h) duol sa sentro, paghuros hangtod sa 70 km/h, ug central pressure nga 1,002 hectopascals (hPa). Naglihok kini sa 35 km/h.

Matod pa nga ang weather system gibanabana nga mokusog sa mosunod nga tulo ka adlaw ug moabot sa typhoon category karong Miyerkules.

Mahimo usab kini nga moigo sa yuta o duol sa iyang peak intensity sa Huwebes, Nobiyembre 14 o Biyernes, Nobiyembre 15, sa amihanan o sentral nga Luzon.

“Although it is too early to exactly determine the specific areas to be affected by certain hazards, areas in Northern Luzon are at risk of heavy rainfall, severe wind, and, possibly, storm surge inundation from this tropical cyclone, which may cause considerable impacts,” sumnala sa Pagasa.

“Furthermore, the eastern portions of Central and Southern Luzon may also be further affected, especially if the tropical cyclone further expands in size or follows a path south of the more likely path (but within the forecast confidence cone),” dugang sa Pagasa.

'NIKA'

Sa laing bahin, ang weather bureau nagkanayon nga ang bagyong Nika (internasyonal nga ngalan Toraji) mi-landfall na sa palibot sa Dilasag sa probinsiya sa Aurora mga alas 8 sa buntag.

Alas 11:00 sa buntag, si Nika nakit-an sa palibot sa San Agustin, Isabela dala ang kusog nga hangin nga 130 km/h duol sa sentro, paghuros hangtod sa 180 km/h, ug central pressure nga 965 hPa.

Ubos sa Tropical Cyclone Wind Signal (TCWS) No. 4 mao ang pinakaamihanan nga bahin sa Aurora ug sentral nga bahin sa Aurora, ang amihanang bahin sa Quirino, amihanang-sidlakang bahin sa Nueva Vizcaya, ang ubang bahin sa Isabela, ang habagatan-kasadpang bahin sa Cagayan, habagatang bahin sa Gipaubos sa TCWS No. 3.

Ang TCWS No. 2 giia sa northwestern ug eastern portions of Cagayan, the rest of Nueva Vizcaya, Quirino, Apayao, Benguet, ug uban pa. Samang ubos sa TCWS 1 ang ubang bahin sa tumoyg tumoy sa nasod lakip sa Pollilo Islands.

Si Nika gipaabot nga mogawas sa PAR sa Miyerkules, Nobiyembre 12. / TPM / SunStar Philippines