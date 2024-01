Laing batch sa scholars sa Aboitiz Foundation

Nagpadayon ang Aboitiz Group sa pagtampo sa pagpausbaw sa access sa dekalidad nga edukasyon sa nasod, ang Aboitiz Foundation Inc. (Aboitiz Foundation), niabi-abi sa ilang labing bag-o nga batch sa scholars ubos sa Aboitiz College Scholarship Program (ACSP).

Kini naglantaw kanila nga mahimo’ng umaabot nga mga lider kay gisugdan nila kini nga panaw nga magbag-o karon ug maghulma sa umaabot alang sa tanan.

Sa usa ka memorandum of agreement (MOA) signing nga gipahigayon niadtong Enero 15, si Aboitiz Foundation President Ginggay Hontiveros-Malvar ug Chief Operating Officer Mardi Mapa-Suplido mipirma sa MOAs kauban ang bag-ong batch sa Aboitiz scholars ug ilang mga ginikanan.

Usa kini ka dedikasyon sa grupo sa pagpalambo sa pag-uswag sa mga estudyante ug paghatag og gahmm kanila nga mahimo’ng transformative forces sa katilingban.

Ang programa sa scholarship nagtumong sa paghatag og mga oportunidad sa edukasyon sa takos nga mga estudyante pinaagi sa paghatag og pinansyal nga tabang ug pagsuporta sa ilang kinatibuk-ang pagtubo ug paglambo.

“With immense pride and enduring hope, we welcome this new generation of future leaders – their promise and potential assures me our greatest, most purposeful chapters lie ahead,” matod niAboitiz Foundation President Ginggay Hontiveros-Malvar.

Ang batch sa 10 ka scholars karong tuiga nagdala sa kinatibuk-ang benepisyaryo sa programa sa kapin sa 180 ka mga estudyante. Ang mga iskolar nakadawat og komprehensibo nga suporta - gikan sa tinuig nga bayad sa tuition, binulan nga allowance, mga insentibo sa kahusayan sa akademiko, ug bayad sa pag-review sa board sa kwalipikado nga mga iskolar.

Si Heleina Marei Ong, usa ka benepisyaryo sa Industrial Engineering, nipaambit kon giunsa ang epekto sa scholarship sa iyang panaw.

“It is a journey where I hold in high regard the significance of the scholarship bestowed upon me by the Aboitiz Foundation, recognizing it not just as a financial support but as a catalyst for transformation and achievement,” matod niya.

Ang Aboitiz Group Scholarship Program nagtukod og usa ka mahinungdanong sukdanan alang sa mga paningkamot sa pribadong sektor nga nagpasiugda og patas nga pag-access sa edukasyon, etikal nga pagpangulo, ug malungtarong kalamboan sa tawhanong kahinguhaan.

Ang ACSP nahiuyon sa United Nations Sustainable Development Goal 4 pinaagi sa pagpasiugda sa accessible ug patas nga kalidad nga edukasyon samtang nagpasiugda sa padayon nga mga oportunidad sa pagkat-on alang sa tanan. / PR