Laing dakong umento sa presyo sa lana, ipatuman

Mopatuman og laing dakong umento sa presyo sa petrolyo ang Pilipinas Shell sa Martes, Abril 7, 2026.
Base sa advisory sa maong kompanya, adunay usbaw nga P19.80 matag litro sa diesel, P9.10 matag litro sa kerosene , ug P5.90 matag litro sa gasolina.
Ang maong kausaban sa presyo magsugod sa alas-6 sa buntag.
Wala pa mopagawas og susamang pahibalo ang ubang mga kompanya sa lana.
Sa miaging semana, ang presyo sa diesel ningsaka na
ngadto sa kapin sa P130 matag litro, samtang ang gasolina nilapas na usab sa P100 matag litro.
Ang sunodsunod nga umento sa presyo sa lana nahitabo taliwala sa nagkaduol nga krisis sa lana sa tibuok kalibotan tungod sa nagpadayong kagubot sa Middle East. / TPM