Adunay laing hugna sa pag-ubos sa presyo sa mga produktong petrolyo karong Martes, Nobiyembre 24, 2026.
Sa managlahing pahibalo, ang Pilipinas Shell, Seaoil, ug PetroGazz nagpahibalo nga adunay pag-ubos nga P3 matag litro sa presyo sa gasolina, ug P2.60 matag litro sa presyo sa diesel.
Ang presyo sa kerosene mous-os sab og P1.60 matag litro.
Ang maong mga pag-usab sa presyo magsugod sa alas 6 sa buntag karong Martes.
Kini na ang ikaupat nga sunodsunod nga semana sa pag-ubos sa presyo sa diesel, ug ang ikatulo alang sa gasolina. / TPM / SunStar Philippines