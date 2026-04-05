Laing himoanan og armas sa Danao, gibungkag

Laing himoanan og paltik nga armas sa Dakbayan sa Danao ang gironda sa Police Regional Office (PRO )-7 nga niresulta sa pagkasikop sa 48 anyos nga lalaki alas 3:15 sa kaadlawon, Abril 2, 2026, sa Purok 3, sa Barangay Sapangdako, bukirang bahin sa Danao.
Ang nasikop giila lang sa alyas nga Rody, 48, molupyo sa maong lugar.
Ang Danao City Police Station nakadawat og tawag sa telepono nga dunay naghimo og armas sa maong dapit.
Dali nga niresponde ang kapolisan ug ilang naabtan sulod sa payag si alyas Rody nga nag-assemble sa mga armas.
Giingon’g napakyas ni sa pagpakita og mga dokumento hinungdan nga naposasan.
Nasakmit gikan ni Rody ang wala pa mahuman nga .45 lower receiver, duha ka magazine, metal frame pattern, mga puthaw ug tools sama sa lathe machine, grinder, bench vise, gabas, martilyo, pliers, L-squares, screwdriver, ug welding rods.
Si Police Brigadier General Redrico Maranan, hepe sa PRO 7, nidayeg sa iyang mga sakop nga nakabungkag na usab og laing gun manufacturing sa Sugbo.
Kini nga mga gamit nagpamatuod nga naghimo og paltik nga armas ang maong dinakpan.
“We are not only arresting offenders—we are dismantling the source. Through Oplan Bakal Ng Pagbabago, we target the roots of illegal firearms. This is our commitment to PNP's Serbisyong Mabilis, Tapat at Nararamdaman,” matud ni Maranan.
Padayon niyang giawhag ang publiko nga i-report sa kapulisan ang mga illegal nga kalihukan sa ilang tagsa-tagsa ka dapit aron mahatagan dayon kini og pagtagad.
Iyang gipasalig nga ilang hingusgan ang ilang operasyon batok loose firearms aron mapuhag ang hulga ug mahatagan og proteksyon ang komunidad sa Central Visayas. / AYB