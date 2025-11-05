Laing low pressure area nasigpatan

Human makagawas sa Sugbo ang Bagyong Tino niadtong Martes sa buntag, gitutokan karon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa) ang Low Pressure Area (LPA) nga nahimong Tropical Depression didto sa silangan sa Pilipinas.
Ang sistema gipaabot nga mosulod sa Philippine Area of Responsibility (PAR) sa Biyernes sa gabii, Nobiyembre 7, o sa Sabado, Nobiyembre 8, 2025.
Pagkahuman sa pagsulod niini sa PAR, ang tropical depression tawgon na sa lokal nga ngalan nga “Uwan”.
Gilauman ang graduwal nga pagkusog niini ug posible kining moabot sa Typhoon category karong Huwebes Nobiyembre 6, ug Super Typhoon category sa weekend.
Sa pagkakaron, ang sentro niini gibanabana nga 1,985 kilometros sidlakan sa Northeastern Mindanao, nagdala og maximum sustained winds nga 55 km/h ug gustiness nga 70 km/h.
Giawhag ang publiko nga magpabiling alerto ug bantayan ang updates sa Pagasa, ilabi na inig moabot na ang bag-o ug kusog nga bagyo nga “Uwan” sa Biyernes, Nobiyembre 7. / JJL, PNA