Laing P300 ‘koleksiyon’ sa mga manindahay sa Carbon

Gihimakak sa usa ka lider sa alyansa sa mga tindera sa Carbon ang mga pasangil nga ang mga organisasyon sulod sa merkado, nangolekta og kutob sa P300 matag adlaw gikan sa mga negosyante.
Matod niya, gipaburot lang ang maong numero pinaagi sa pagtipon sa nagkadaiyang bayranan nga dili obligado.
Matod ni Jovelyn Gomez, presidente sa Carbonhanong Alyansa, kinahanglang susihon og maayo ang isyo sa kolekta aron mahibaw-an kon unsa ang mga bayranan nga mandatory ug unsa ang mga boluntaryo.
Ang isyo nibuto human gimanduan ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang City Market Office nga susihon ang mga taho nga dunay mga grupo sa tindera nga nangolekta og dako, diin ang uban moabot og P300 matag adlaw.
Nabalaka ang Mayor nga kon tinuod kini, basin mas dako pa ang kolekta sa maong mga grupo kaysa sa kita nga makuha mismo sa kagamhanan sa dakbayan gikan sa merkado.
Giklaro ni Gomez nga ang maong kantidad wala nagpakita sa tinuod nga balayranan sa mga asosasyon.
“Gipasobrahan ra ang giingon nga P300,” matod ni Gomez.
Pasabot niya, basin giapil sa maong kantidad ang bayad sa abay sa timbangan, lamesa, kuryente, ug tubig mga serbisyo nga dili tanang tindera naggamit.
Sa ilang organisasyon, P20 lang ang inadlaw nga amot sa mga miyembro.
Kini gamiton alang sa operasyon, suweldo sa mga kolektor, ug sa mga tiglimpyo sa ilang dapit.
“Ang asosasyon walay gahom sa pagpalagpot sa usa ka tindera kon dili kini makabayad og amot. Ang dakbayan ra, pinaagi sa Market Authority, ang dunay katungod niana,” dugang ni Gomez.
Gihangop ni Gomez ang plano sa kagamhanan sa dakbayan nga imbestigahon ang maong isyo, ilabi na kon duna ba gyuy mga tindera nga gipugos pagpabayad sa mga serbisyo nga wala nila gamita.
Matod niya, kon tinuod nga P300 ang kolekta sa matag tindera, moabot na unta og minilyon ka pesos ang makuha matag adlaw.
Tungod niini, gusto nila nga mahibaw-an kon asa gyud padulong ang maong kuwarta ug kinsa ang nagkupot niini.
Kini nga kontrobersiya nahitabo taliwala sa nagpadayon nga tensyon sa pag-redevelop sa Carbon Market ubos sa joint venture agreement tali sa Cebu City Government ug Cebu2World Development Inc. (Megawide).
Bisan pa man sa managlahing baruganan sa mga grupo sa Carbon, gitataw ni Gomez nga kinahanglang maghari ang transparency ug accountability alang sa kaayuhan sa mga gagmay’ng magpapatigayon. / CAV