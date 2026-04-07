Laing Pinay napatay sa missile attack sa Israel

Usa ka Pilipina ang napatay sa usa ka missile attack sa Haifa, Israel niadtong hinapos sa semana, sumala sa Department of Foreign Affairs (DFA) niadtong Martes, Abril 7, 2026.
Sa usa ka pamahayag, giingon sa DFA nga ang biktima napatay uban sa iyang bana nga Israeli ug ang iyang mga ugangan niadtong Dominggo, Abril 5.
“The Philippine Embassy in Tel Aviv has informed the family and is providing all necessary assistance, including arrangements for the earliest possible repatriation of her remains despite the current travel situation in the region,” matod sa DFA.
“The department is also reaching out to support the family during this difficult time,” dugang niini.
Ang maong ahensiya niingon nga ang pamilya sa biktima nihangyo og pribasiya ug panahon sa pagbangotan sa kalinaw.
“We join the Filipino community in praying for her eternal rest and for strength for her family during this time of profound loss,” sumala sa ahensiya.
Niadtong Marso, usa ka Pilipina nga caregiver sa Israel ang namatay usab human siya maigo sa tipaka sa bomba samtang nagdala sa iyang pasyente paingon sa usa ka bomb shelter. / TPM /SunStar Philippines