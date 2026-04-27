Laing poultry farm sa Asturias, gipahunong sab ang operasyon

Laing poultry farm sa Lungsod sa Asturias ang gimanduang paundangon ang operasyon tungod sa mga isyu sa kalimpyo ug mga reklamo sa pagdagsa sa mga langaw.
Ang Munisipyo sa Asturias nipahamtang og temporaryo nga “no chick-in” order sulod sa usa ka grow cycle ngadto sa usa ka poultry farm sa Barangay Sta. Lucia nga nahimong ikaduhang pasilidad sa lungsod nga nakadawat sa maong kamanduan.
Ang polisiya nga “no chick-in” nagpasabot nga walay bag-ong batch sa mga piso nga mahimong isulod sulod sa usa ka hugna sa pagpadako sa manok.
Sa usa ka public advisory nga gi-post sa lokal nga kagamhanan niadtong Lunes, Abril 27, 2026, ang mga opisyal niingon nga ang mando giluwatan human sa sunodsunod nga inspeksyon nga gihimo sa Task Force Langaw Inspection Team nga maoy nag-monitor sa kahimtang sa sanitasyon ug ang epekto niini sa kasikbit nga mga komunidad.
“Based on the order, the inspection found issues related to the cleanliness of the facility and the presence of flies that affected some residents in nearby areas,” sumala sa kagamhanan sa lungsod.
Isip lakang sa pagpugong ug pagtul-id, ang operator gimanduan sa paghunong sa operasyon sulod sa usa ka grow cycle, mohimo og hingpit nga pagpanglimpyo ug disinfection, motuman sa tanang nangaging mga rekomendasyon sa inspection team, ug pahibaw-on ang LGU human makompleto ang gikinahanglan nga mga lakang.
Matod sa munisipyo, tugotan lamang ang pagpadayon sa operasyon human sa hingpit nga pagsunod ug pag-verify.
Niawhag sab si Asturias Mayor Dana Andrew Dumdum sa ubang mga operator sa poultry farm sa lungsod nga hugot nga motuman sa mga regulasyon sa kalikupan ug sanitasyon aron maseguro ang panglawas sa publiko ug ang kaayuhan sa mga residente.
Wala ibutyag sa lokal nga kagamhanan ang ngalan sa maong poultry farm apan niingon nga ang mga inspeksyon ug pagpahamtang sa balaod magpadayon isip kabahin sa ilang paningkamot sa pagsulbad sa mga kabalaka sa sanitasyon sa Asturias. / JJL