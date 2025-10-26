Laing Sugboanon lakip sa PBB Collab Edition 2.0

Opisyal nga naapil sa final lineup sa Pinoy Big Brother (PBB) Collab Edition 2.0 housemates ang “Dutiful Langga ng Cebu” nga si John Clifford kinsa garbo sa Sugbo.
Sa edad nga 19, bugtong anak si Clifford sa usa ka super close-knit nga pamilya nga kanunay niyang gisaligan sa tanang hagit sa kinabuhi ug nisugal siya sa iyang damgo sa showbiz sa Manila sukad sa edad nga 15 aron makahatag og mas maayong kaugmaon alang kanila.
Niadtong miaging tuig, gisulayan sila sa kapalaran human masunog ang ilang negosyo ug makigbisog ang iyang amahan batok sa prostate cancer nga karon maayo na ang kahimtang, hinungdan nga mas lig-on ang determinasyon ni Clifford nga modala sa Cebuano pride ug mobalos sa mga nitabang ug nituo kaniya.
Usa sa iyang unang mga proyekto mao ang pag-appear isip Ely sa “Lilet Matias: Attorney-at-Law” (2024–2025) ug isip Ricky sa “Lolong Season 2” (2025).
Gawas kang Clifford, kompleto na sab ang roster sa 20 ka housemates nga gilangkuban sa 10 gikan sa Star Magic ug 10 gikan sa Sparkle.
Ang mga Star Magic artists nga sakop sa official housemates mao sila si Sofia Pablo, Joaquin Arce, Marco Masa, Carmelle Collado, Krystal Mejes, Miguel Vergara, Princess Aliyah, Eliza Borromeo, Rave Victoria, ug Reich Lim. Samtang ang mga Sparkle artists nga apil sa edisyon mao sila si Anton Vinzon, Ashley Sarmiento, Waynona Collings, Iñigo Jose, Caprice Cayetano, Lee Victor, Lella Ford, John Clifford, ug Fred Moser. / BJC