Laing suspek sa pagpamusil sa Pasil, nadakpan na

Giisip na sa Cebu City Police Office (CCPO) nga case closed ang nahitabong pagpusil-patay sa usa ka 35-anyos nga lalaki sa Barangay Pasil sa Lunes, Enero 26, 2026, human nadakpan ang tanang mga suspek sa krimen.
Human madakpan ang giingong gunman nga si alyas Ryan niadtong Martes sa kaadlawon, natiklo sab sa manhunt operation sa Martes sa gabii ang laing duha ka kauban niini nga sila si alyas Neil, taga Pasil nga nakuhaan og ug 9mm “Black Widow” nga pistola ug usa ka bala ug si alyas Robin , 19, residente sa Brgy. Calamba.
Gibutyag ni Police Lieutenant Colonel Jose Los Baños, information officer sa CCPO, nga sa wala pa ang krimen, nakit-an pa ang biktima nga si Jovannie Ruelan ug ang mga suspek nga nag-estoryahanay sanglit sila managkaila ra. / AYB