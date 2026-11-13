Laing suspek sa pagpusil-patay sa Sambag 2, nadakpan sa Mandaue

Nadakpan na sa Cebu City Police Office ang laing suspek sa pagpusil-patay sa usa ka 52-anyos nga lalaki sa miaging Dominggo, Nobiyembre 8, 2026, sa dalan Visitacion, Sityo ISKP, Barangay Sambag 2, Dakbayan sa Sugbo.
Ang biktima nga si Emerson Monroid Paalisbo, residente ra sab sa maong lugar, nakaangkon og lima ka samad pinusilan sa lawas.
Gilusad dayon sa kapulisan ang imbestigasyon, lakip na ang pag-backtrack sa mga kuha sa CCTV, intelligence gathering ug dungan nga hot pursuit operation sa Aballana Police Station 2.
Base sa pamahayag sa mga saksi ug pag-review sa mga CCTV footage, ilang nailhan ang suspek.
Gipahigayon dayon sa kapulisan ang manhunt operation ug ilang nadakpan ang suspek pagka Huwebes sa hapon, Nobiyembre 12, 2026, sa iyang gitrabahuan sa Barangay Canduman, Dakbayan sa Mandaue.
Nakuha sab sa mga imbestigador ang blue nga hooded jacket nga maoy gituohan nga gisul-ob sa suspek atol sa paghimo sa krimen.
Atol sa pag-imbestigar sa suspek ug pagpakita sa mga ebidensya batok kaniya, niangkon matod pa siya sa krimen ug iyang gitug-an kon asa niya gitaguan ang armas nga iyang gigamit sa pagpusil sa biktima.
Dali nga nihimo sa follow up operation ang Abellana Police Station sa Barangay Bulacao, Dakbayan sa Talisay diin didto ilang nakuha ang usa ka Colt 1911 caliber 45 nga dunay magazine ug usa ka bala niini.
Tungod sa maong pagkasikop, gidayeg ni Police Colonel Ricky Sumalde ang iyang mga sakop sa Abellana Police Station.
"This successful operation demonstrates that the CCPO will never relent in pursuing those who commit crimes and threaten the safety of our community. No matter how far suspects attempt to flee or conceal their identities, our investigators and operating personnel will remain steadfast in uncovering the truth and bringing them before the law. We will continue to pursue justice with determination, professionalism, and unwavering commitment." matod ni Sumalde. / AYB