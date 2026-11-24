Nagpagawas og laing warrant of arrest batok sa pugante nga negosyante’ng si Charlie “Atong” Ang may kalabutan sa pagka-missing sa unom ka sabungero niadtong 2022.
Gibutyag ni Department of Justice (DOJ) Spokesperson Raphael Niccolo “Polo” Martinez nga gipagawas sa Manila Regional Trial Court (RTC) Branch 175 ang warrant of arrest batok ni Ang ug kanhi Police Lieutenant Colonel Ryan Jay Orapa niadtong Oktubre 30, 2026.
Matod ni Martinez, nakit-an sa korte nga adunay igong ebidensiya aron mapamatud-an ang probable cause ug ipaatubang sa husay ang duha ka akusado sa mga kasong gipasaka batok kanila.
Gimando sab sa korte nga dili tugotan og piyansa ang duha ka akusado sa kasong kidnapping and serious illegal detention.
Nagsugod ang maong kaso sa pagkawala sa pipila ka sabungero nga katapusang nakita sa Manila Arena niadtong Enero 2022.
Giingong nalambigit si Ang sa operasyon sa maong sabungan.
Nag-atubang sab si siya og laing mga kaso nga kidnapping with homicide ug kidnapping and serious illegal detention atubangan sa nagkalainlaing Regional Trial Court sa Lipa City, Batangas, ug sa mga Dakbayan sa Sta. Cruz ug San Pablo sa Laguna.
Kalabot kini sa pagkawala sa 34 ka sabungero gikan sa 2021 ug 2022 nga giingong nalambigit sa operasyon sa online cockfighting o e-sabong nga konektado ngadto ni Ang.
Una nang gisaka sa Department of the Interior and Local Government (DILG) ngadto sa P20 milyunes ang reward alang sa makahatag og impormasyon nga mosangpot sa pagkadakop ni Ang. / TPM – SunStar Philippines