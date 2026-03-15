Laing waste disposal system gisugyot

Giawhag sa usa ka konsehal sa Dakbayan sa Sugbo nga tun-an ang posibilidad sa paghangop sa usa ka high-capacity waste processing ug incineration facility susama sa nag-operate sa Bulacan, dungan sa pag-ingon nga ang maong teknolohiya makatabang sa pagsulbad sa dugay na nga problema sa basura sa dakbayan.
Matod ni City Councilor Winston Pepito niadtong Dominggo, Marso 15, 2026, ang siyudad kinahanglan nga mokonsiderar sa pag-invest sa usa ka moderno nga waste management system nga naggamit og mga ispesyal nga makinarya nga makahimo sa pagproseso sa dul-an 200 ka mga tonelada nga basura matag adlaw, base sa modelo nga gigamit sa Bulacan.
Si Pepito, uban nila ni Konsehal Harry Eran, Francis Esparis, ug Edgardo “Jaypee” Labella, nagpahigayon og benchmarking sa usa ka pasilidad sa Bulacan nga nagproseso og basura pinaagi sa incineration gamit ang mga pyrolysis machine.
Siya niingon nga ang maong pasilidad makaproseso og hangtod sa 200 ka mga tonelada nga solid waste matag adlaw.
Matod ni Pepito nga kon sundogon kini nga konsepto sa Dakbayan sa Sugbo, ang gisugyot nga pasilidad kinahanglan nga labing menos katulo pik-on ang gidak-on niini kumpara sa naa sa Bulacan aron maakomodar ang gidaghanon sa basura sa dakbayan.
Iyang gibanabana nga ang proyekto mahimong mokantidad og dul-an P400 milyones, apan iyang gipasabot nga ang maong puhonan mahimong makapakunhod sa gasto sa dakbayan alang sa paghakot ug paglabay sa basura.
Si Pepito niingon nga ang sugyot kinahanglan nga seryusong susihon sa kagamhanan sa dakbayan isip bahin sa mga paningkamot niini sa pagpalig-on sa solid waste management ug pagpalambo sa mas malungtarong mga sistema sa paglabay og basura.
Ang Dakbayan sa Sugbo dugay na nga nag-antos sa nagkadaghang gidaghanon sa basura human sa insidente sa Binaliw Landfill niadtong Enero 8, 2026, hinungdan sa mga panawagan alang sa mas abante nga imprastraktura nga mokomplemento sa kasamtangang mga programa sa waste reduction ug segregation.
Ang mga polisiya sa waste management sa Pilipinas gidumala ubos sa Republic Act No. 9003, nga nagmando sa mga lokal nga kagamhanan sa pagpatuman og malungtarong mga sistema nga naghatag og prayoridad sa waste reduction, recycling, ug saktong paglabay og basura. / EHP