Lakers ang hari sa L.A

Gipakita sa Los Angeles Lakers nga sila gihapon ang hari sa City of Angels human gikastigo ang rival nga LA Clippers, 135-118, sa National Basketball Association (NBA) game didto sa Crypto.com Arena sa Los Angeles, Nobiyembre 26, 2025 (PH time).
Ang kadaugan mao ang ika-13 nga daog sa Lakers karon nga season batok sa upat ka pilde diin nagtabla na sila sa Denver Nuggets (13-4) sa ikaduhang puwesto sa Western Conference luyo sa league-leading ug defending champion Oklahoma City Thunder (17-1).
Nadaog pud sa Lakers ang West Group B ug niabante sa knockout round sa Emirates NBA Cup.
Nagpadayon sa iyang pagmangtas si Luka Doncic ug niposte na pud og dominante nga performance nga 43 puntos diin nipasulod siya og pito sa iyang 12 ka itsa sa tres. Hapit mag triple-double si Doncic kay nakahimo pud siya og 13 assists ug siyam ka rebounds.
Ang lain nga tirador sa Lakers nga si Austin Reaves nangigo sab kinsa niamot og 31 puntos, samtang ang beterano nga si LeBron James nidugang og 25 puntos nga maoy iyang highest scoring game karon nga season sukad nibalik sa Lakers lineup.
Bisan bag-o pa lang siya sa Lakers, nalakip na si Doncic sa Top 10 players sa franchise history nga adunay 40-point game ug nabutang siya sa ika-10 nga pwesto.
Ang anaa sa elite nga Top 10 40-point game players mao sila si Kobe Bryant, Elgin Baylor, Jerry West, Shaq O’neal, George Mikan, LeBron James, Anthony Davis, Kareem Abdul-Jabbar ug Gail Goodrich.
Si James Harden nimugna og 29 puntos, siyam ka assists, ug lima ka rebounds, samtang si Kawhi Leonard ug Kris Dunn niamot og 19 puntos matag usa sa Clippers. / RSC