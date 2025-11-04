Lakers daog bisan wa'y 3 ka haligi

Bisan wala ang ilang tulo nga labing lig-ong mga haligi, ang Los Angeles Lakers nakamaneho gihapon pagbuntog sa hosts Portland Trail Blazers, 123-115, sa Martes, Nobiyembre 4, 2025 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Ning sangkaa, nadugangan ang kabug-at sa kalbaryo sa Lakers gumikan kay wala nakaduwa sila si Luka Doncic ug Austin Reaves.
Nakadesisyon ang Lakers nga papahuwayon lang una si Doncic (injury management) human kini nirehistro og 44 puntos sulod sa 39 ka minutos nga pagduwa atol sa ilang kadaugan batok sa Memphis Grizzlies, 117-112, niadtong Sabado, Nobiyembre 1.
Ang Lakers nga ningsaka sa 6-2 nga rekord, nag-amping og maayo sa kondisyon ni Doncic kay padayon pa kining nagpaalim sa angol sa iyang wala nga tiil nga maoy hinungdan nga nakapalta siya og tulo ka duwa sa season.
Si Reaves kinsa dominante og gipakita gikan sa pagsugod sa season, wala nakaduwa ning higayuna tungod sa right groin soreness.
Ang laing pambato sa Lakers nga si LeBron James wala pa sukad nakaduwa sa season kay nagpaalim pa sa iyang angol (sciatica).
Sa pagpadaplin sa ilang tulo ka mga lider, ang Lakers ningsandig og maayo nila ni Rui Hachimura ug Deandre Ayton apan ang labing nakapangangha mao ang gipakitang duwa ni two-way guard Nick Smith Jr.
Gipangulohan ni Ayton ang Lakers pinaagi sa iyang 29 puntos samtang nidugang og 28 puntos si Hachimura pero ang nikawat og dakong atensiyon mao si Smith kinsa maayong nakadala sa timon sa ilang opensa.
Si Smith kinsa gipunit sa Lakers gikan sa South Bay Lakers sa D League pinaagi sa two-way contract, niamot og 25 puntos.
Ang Trail Blazers nga nahagbong sa 4-3 nga rekord, gipangulohan ni Deni Avdija pinaagi sa iyang 33 puntos, nihatag og 23 puntos si Shaedon Sharpe, samtang niamot og 18 puntos si Jerami Grant. / Gikan sa wires