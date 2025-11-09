Lakers gidagit sa Hawks

Dako nga isda ang gidagit sa Atlanta Hawks sa ilang paglubong sa inilog nga Los Angeles Lakers, 122-102, sa National Basketball Association (NBA) regular season game didto sa Atlanta, Nobiyembre 9, 2025 (PH time).
Bisan paman kuwang ang ilang players, unya upat sa ilang starting five and wala makaduwa, nakamaniho gihapon pagdominar ang Hawks sa Lakers.
Nisandig ang Hawks sa nindot nga duwa ni Mouhamed Gueye ug ni Dyson Daniels para pabugnawon ug tapuson ang five-game win streak sa Lakers.
Si Gueye nipabuto og career-high 21 puntos, pito ka rebounds ug pito ka assists sa iyang ikaduha nga pag-apil sa starting lineup karon nga season, samtang si Daniels niamot og 10 puntos, 13 assists ug walo ka rebounds.
Ang Hawks niduwa nga wala ang star guard nga si Trae Young tungod sa MCL sprain, wa pud sa roster ang starters nga si Kristaps Porziņģis, Jalen Johnson ug Nickeil Alexander‑Walker.
Bisan pa naglupad nga piang ang Hawks, nisutoy gihapon kini ngadto sa 37-20 nga labaw sa unang quarter ug nakapainat pa sa labaw ngadto sa 30 puntos.
Ang superstar sa Lakers nga si Luka Dončić nakahimo og 22 puntos ug 11 ka assists, apan ang iyang 7-of-17 nga shooting nagpakita sa ilang paglisod og pasulod sa mga itsa sa korte sa Hawks.
Ang Hawks nitabla sa ilang record ngadto sa 5-5.
Sa laing bahin, ang Cleveland Cavaliers nipabuto og 12-0 run sa uwahing 1:47 nga bahin sa duwa para langkaton ang 128-122 nga daog batok sa Chicago Bulls.
Si Donovan Mitchell ug De'Andre Hunter nihimo og 29 puntos matag-usa aron pangulohan ang Cavs, kinsa miinat sa ilang win streak ngadto sa upat ka duwa. / RSC