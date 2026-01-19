Lakers gikilaw Trail Blazers

Gipahimuslan sa Portland Trail Blazers nga wala ang All-Star nga si Luka Doncic ug ilang gitumba ang Los Angeles Lakers, 132-116, sa National Basketball Association (NBA) game sa Portland, Ohio, kagahapon, Enero 18, 2026.
Si Shaedon Sharpe ang nanguna sa Trail Blazers sa iyang 25 puntos, si Jerami Grant ug Caleb Love mitunol og 22 puntos matag usa.
Si Marcus Smart adunay 25 puntos para sa Lakers, apan nagtakiang kini nga nigawas sa korte sa fourth quarter ug wa na mobalik.
Ang beterano nga si LeBron James nidugang og 20 puntos, siyam ka rebounds, ug walo ka assists sa Lakers. (RSC)