Lakers gilubong sa Clippers

Nakabuhat og season-high 32 puntos si Kawhi Leonard ug gilubong sa Los Angeles Clippers ang ilang rival nga Los Angeles Lakers, 103-88, sa National Basketball Association (NBA) game didto sa California, Dominggo, Disyembre 21, 2025 (PH time).
Giabagan si Leonard ni James Harden, kinsa nipupo og 21 puntos ug 10 assists, para maputol na sa Clippers ang ilang lima ka sunodsunod nga pilde.
Ang Lakers gipangulohan ni LeBron James sa iyang season-high pud nga 36 puntos.
Doble ang kaguol sa Lakers kay pilde pa sila unya na-injured pa ang NBA’s leading scorer ug ilang pambato nga si Luka Donci nga wa na makabalik human sa halftime.
Si Doncic ang naguna sa scoring karon nga season nga adunay 35.2 puntos nga per game average, gisundan siya ni Oklahoma City guard Shai Gilgeous-Alexander (32.5).
Matod ni Lakers coach JJ Redick nakita niya nga gatakiang si Doncic. Sigon sa Lakers management nga ang ilang star player adunay left leg contusion. Nakabuhat si Doncic og 12 puntos, lima ka rebounds ug duha ka assists sa 19 minutos nga playing time sa first half ug wa na kini mobalik sa korte.
“The worst thing about sports is injuries,” sigon pa ni James. “Not just basketball, but sports in general. Whoever is in uniform, we have to go out and execute at the utmost pace that we can. Then on the other end, we got to defend.”
Di lang ang Lakers ang nakakuha og injury sa maong duwa kay si Clippers center Ivica Zubac napiang pud sa iyang ankle sa 1:13 sa first quarter ug wa na kini mobalik pa sa duwa. / RSC