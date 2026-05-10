Lakers gilubong sa ilang korte

Giyano ra og ihaw sa defending champion Oklahoma City Thunder ang Los Angeles Lakers, 131-108, Game 3 sa National Basketball Association (NBA) Western Conference semifinals didto sa Crypto.com Arena, California niadtong Dominggo, Mayo 10, 2026 (PH time).
Tungod sa maong daog ang Thunder niposte og dominante nga 3-0 series lead, usa nalang ka daog ang ilang kuwang para makabante na sa Western Conference Finals.
Si Ajay Mitchell nibuhat og career playoff highs nga 24 puntos ug 10 assists ug ang reigning Most Valuable Player nga si Shai Gilgeous-Alexander nidugang og 23 puntos ug siyam ka assists para sa Thunder.
Ang Thunder mao ang ikaunom nga defending champion sa history sa liga nisugod sa postseason og 7-0 record. Ilang gi-sweep (4-0) ang Phoenix Suns sa first round, ug posible pud kini mahitabo sa Lakers sa Game 4 karong Martes.
Nagtakiang ang Los Angeles sa maong series kay tungod wa gihapon makabalik ang scoring champion nga si Luka Doncic, kinsa absent sa uwahing 14 ka duwa tungod sa strain hamstring niadtong Abril 2.
Nisalig ang Lakers sa beterano nga si LeBron James nga nibuhat og 19 puntos, walo ka assists ug unom ka rebounds, samtang ang shooter nga si Austin Reaves nidugang og 17 puntos ug siyam ka assists. Apan kuwang ang produksiyon ni James ug Reaves para makatupong sa opensiba sa Thunder. / RSC