Lakers giluwas ni Luka

Gituldokan ni Luka Doncic ang kulbahinam nga duwa sa Los Angeles Lakers batok sa ilang karibal sa Western Conference nga Denver Nuggets pinaagi sa iyang fade-away jumper sa nahabilin nga 0.5 segundos sa overtime.
Ang itsa ni Doncic nituboy sa Lakers ngadto sa 127-125 nga kadaogan sa National Basketball Association (NBA) game didto sa California kagahapon, Marso 15, 2026 (PH time).
Si Austin Reaves mao ang nakapugos sa overtime para sa Lakers human niya gituyo og sipyat ang iyang free throw og nakuha ang rebound nga niresulta sa floater shot ug nitabla sa duwa sa nahabilin nga 1.9 segundos sa fourth quarter.
Sa winning play sa overtime, nilusot si Doncic sa baseline ug niitsa’g fadeaway shot atubangan sa hugot nga depensa ni Spencer Jones nga maoy nipayanog sa Crypto.com Arena.
Impresibo si Doncic sa tibuok duwa, nipakatap ang all-around player og triple-double nga 30 puntos, 13 assists ug 11 rebounds para inaton ang winning streak sa Lakers ngadto sa lima ka duwa.
Human sa iyang game winning shot, gitapalan ni Doncic ang itsa ni
Tim Hardaway Jr. gikan sa Denver timeout ug mao kini ang nilansang sa duwa.
Si Reaves niamot og 32 puntos, si Marcus Smart nitunol og 21 puntos ug si LeBron James niamot og 17 puntos sa Lakers.
"Just a big-time shot by a generational player. For us, we wanted the last shot; we wanted to put the ball in our guy's hands, " komento ni James sa gibuhat nga game-winning shot ni Doncic.
Ang pambato sa Nuggets nga si Nikola Jokic sa iyang ika-27 nga triple double karon nga season nga adunay 24 puntos, 16 rebounds ug 14 ka assists.
Si Aaron Gordon nakahimo og 27 puntos sa Nuggets.
Samtang ang Nuggets point guard Jamal Murray na-foul out 31 segundos pa lang sa overtime, nakahimo siya og 5 puntos, 6 rebounds ug 6 assists sa 1-for-14 nga shoooting.
Ang Lakers nisaka sa ikatulong pwesto bitbit ang 41-25 (win-loss) record samtang ang Denver (41-27) natagak sa ikaunom nga luna sa sikit nga Western Conference. / RSC