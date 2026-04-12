Lakers gipalong ang Suns

Nakasiguro na ang Los Angeles Lakers og home court advantage para sa first round unya sa playoffs human nila gitumba ang Phoenix Suns, 101-73, sa National Basketball Association (NBA) game niadtong Sabado, Abril 11, 2026, didto sa Crypto.com Arena sa California.
Ang Lakers nisaka sa 52-29 (win-loss) record ug nakasigurado na kini nga di matagak og ubos sa ikaupat nga pwesto inig human sa regular season games.
Naglingkod karon ang Lakers sa ikatulo nga pwesto, usa ka daog nalang ang biya sa second placer nga Denver Nuggets (53-28). Ang Lakers nagkupot og tiebreak nga bentaha batok sa Nuggets.
Ang Lakers, kinsa niduwa nga wala ang leading scorer nga si Luka Doncic ug ang sharp-shooter nga si Austin Reaves, gipangulohan sa beterano nga si LeBron James nga nipupo og 28 puntos, 12 ka assits ug unom ka rebounds.
Nakahimo og kasaysayan ang beterano nga si James sa maong duwa isip ikaupat nga player sa NBA history nga nakabuhat og 12,000 ka assists sa iyang career.
Si Luke Kennard nitampo og 19 puntos sa Lakers.
Ang pildero nga Suns gitimon ni Dillon Brooks sa iyang 12 puntos samtang ang reserve nga si Royce O'Neale nitunol og 11.
Wa makaduwa ang pambato sa Suns nga si Devin Booker tungod sa injury.
Anaa sa ikapito nga pwesto ang Suns sa West bitbit ang 44-37 nga baraha. / RSC