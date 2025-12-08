Lakers gisugat og daog si Doncic

Nakalingkawas ang Los Angeles Lakers batok the Philadelphia 76ers, 112-108, aron sugaton ang ilang superstar nga si Luka Doncic og daog sa pagbalik niini sa National Basketball Association (NBA) sa Lunes, Disyembre 8, 2025 (PH time).
Ang NBA scoring leader nga si Doncic absent sa uwahing duha ka duwa sa Lakers tungod nibiyahe siya og Slovenia kay nanganak man ang iyang fiancée.
Sa iyang pagbalik, nipakatap si Doncic og triple double nga 31 puntos, 15 rebounds ug 11 assists, samtang gitabangan siya sa beterano nga si LeBron James nga nimugna og 29 puntos.
Ang Philadelphia gitimon ni Tyrese Maxey sa iyang 28 puntos. / RSC