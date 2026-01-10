Superbalita Cebu

Lakers gisungag sa Bucks

Gipakaging sa Milwaukee Bucks ang Los Angeles Lakers, 105-101, didto mismo sa korte sa Lakers sa Crypto.com Arena sa California sa National Basketball Association (NBA) regular season game kagahapon, Enero 10, 2026 (PH time).

Si Kevin Porter Jr. nimugna og 22 puntos, lima ka rebounds ug unom ka assists, samtang ang all-around forward nga si Giannis Antetokounmpo nipabuto og 21 puntos, unom ka rebounds, lima ka assists ug duha ka blocks para sa visiting Bucks.

Ang beterano nga si LeBron James hapit mag triple-double sa iyang 26 puntos, 10 assists ug 9 ka rebounds. Apan bisan pa niyaka gihapon ang Lakers. / RSC  

