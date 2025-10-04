Lakers gisunog sa Suns

Nagpabuto si Austin Reaves og 20 puntos samtang si Bronny James niamot og 8 puntos apan gilubong gihapon ang Los Angeles Lakers, 103-81, kontra Phoenix Suns sa National Basketball Association (NBA) preseason game kagahapon, Oktubre 4, 2024.
Wa makaduwa sa Lakers ang ilang pambato nga si LeBron James nga nagpaayo pa sa iyang nerve injury ug Luka Doncic nga nagpahuway pa human siya moduwa sa Slovenia sa EuroBasket.
Gisugnod ni Suns guard Devin Booker ang Lakers pinaagi sa iyang 24 puntos samtang si Dillon Brooks nitunol og 10 puntos sa iyang unang duwa sa Phoenix human gi-trade gikan sa Houston. / RSC