Lakers gisunog sa Suns

Nakatilaw na pud og lain nga sakit nga kapildihan ang Los Angeles Lakers, karon sa kamot na pud sa Phoenix Suns, 113-110, sa National Basketball Association (NBA) niadtong Biyernes, Pebrero 27, 2026 (PH time), didto sa Phoenix, Arizona.
Si Suns forward Royce O’Neale ang nipatumba sa Lakers pinaagi sa dagger nga tres sa nahabilin nga 0.9 segundos sa duwa.
Mao kini ang ikaduha nga sunodsunod nga gilupig ang Lakers pinaagi sa game winning shot human sa duwa batok Orlando Magic, diin usa pud ka game-winning shot ang nituldok sa duwa 109-110 niadtong Miyerkules.
Si Grayson Allen nipabuto og 28 puntos para pangulohan ang Suns nga kuwang ang pwersa kay wala man ang ilang top two scorers nga sila All-Star guard Devin Booker tungod sa hip strain ug si forward Dillon Brooks tungod sa fractured hand.
Naluwas ang Suns sa pagmangtas ni Lakers superstar Luka Doncic nga nipakatap og 41 puntos, walo ka rebounds, ug walo ka assists. / RSC