Lakers gituboy ni Davis

Nimugna og kaugalingon ni­yang season-high 32 puntos ug 13 ka rebounds si Anthony Davis aron agakon ang Los Angeles Lakers ngad­to sa kadaugan batok sa host Cleveland Cavaliers, 121-115, ning Dominggo, No­biyembre 26, 2023 (PH time) sa National Basketball Association (NBA).

Si LeBron James, kinsa lu­mad nga taga Akron nga duol ra sa Cleveland ug nagduwa sa Cavaliers sulod sa 11 ka mga tuig, nidugang og 22 puntos alang sa Lakers.

“Tonight was an A.D. game for us,” matod ni James. “He needs to touch the ball, and we want him to be aggressive offensively and anchor our defense. He did a great job attacking the basket and guarding the glass.”

Bugnaw pa ang duwa ni Da­vis sa 1st half diin igo lang siyang nakarehistro og siyam ka mga puntos.

Apan pagsugod sa 3rd quarter, nibukal na’g sugod ang duwa ni Davis ug nakadugang kini og 23 puntos sa 2nd half.

Si Austin Reaves niamot og 15 puntos ug 10 ka assists alang sa Lakers, nitampo og 13 puntos si Christian Wood samtang nitunol og 12 puntos si Max Christie.

“Any time you can get that assist number up, it means you’re playing the game the right way,” asoy ni Reeves. “The team did a really good job trying to make winning plays.”

Si Donovan Mitchell, kinsa wala nakaduwa sa miaging u­­pat ka mga tahas sa Cavaliers tungod sa iyang angol (right hamstring), nibalik ug gipangulohan niini ang iyang team pinaagi sa iyang 22 puntos.

Nihatag og 21 puntos si Jarrett Allen alang sa Cavaliers samtang nitampo og 18 puntos si Evan Mobley.

Ang pambatong pointguard sa Cavaliers nga si Darius Garland wala na niduwa sa 2nd half gumikan kay naangol (neck strain) kini human nagkabangga sila ni Christie sa 1st quarter.